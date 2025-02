Permane la delusione in casa Lazio per l'episodio del gol di Arnautovic che due giorni fa ha sbloccato la gara di Coppa Italia con l'Inter. Risultato arrotondato poi dal calcio di rigore netto conquistato da Correa e realizzato da Calhanoglu, per un 2-0 che ha premiato la squadra di Simone Inzaghi.