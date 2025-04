Biancocelesti e giallorossi si dividono la posta in palio rimanendo alle spalle del Bologna che dopo oggi non è comunque più quarto

Il pari tutto sommato non serve a nessuno. Lazio e Roma si annullano a vicenda nel derby che chiude la domenica di Serie A, ma non il turno di campionato. La squadra di Baroni e quella di Ranieri cercavano tre punti per avvicinarsi alla zona Champions, provando ad approfittare della caduta a Bergamo del Bologna nel lunch match di giornata. Il sogno rimane alla portata, ma entrambe sono ancora a debita distanza dagli Juventus, che con la vittoria di ieri ha scalzato gli emiliani: 3 punti i biancocelesti, 5 i giallorossi.