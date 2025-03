Lecce-Inter, tre daspo a due tifosi giallorossi e ad un sostenitore nerazzurro

Arrivano tre Daspoper due tifosi del Lecce e uno dell'Inter per tafferugli in tribuna nel giorno di Lecce-Inter. Lo scrive Il Quotidiano di Puglia sottolineando che il questore della città pugliese ha emesso questi provvedimenti per i fatti accaduti il 26 gennaio 2025. Il provvedimento, si legge sul sito del giornale, si aggiunge a quello in cui erano stati emessi otto daspo per i disordini al di fuori dello stadio di Via del Mare. Dopo quegli episodi le indagini sono proseguite ed è arrivata questa decisione in merito ad episodi di violenza che si sarebbero verificati sugli spalti nel corso della sfida tra i giallorossi e i nerazzurri.