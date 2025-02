Lecce, Giampaolo esplode: “Ma che rigore è? Roba da arresto”

Il calcio di rigore che ha deciso Lecce-Udinese in favore dei bianconeri ha fatto discutere non soltanto per l'ostinazione di Lucca di realizzarlo, nonostante compagni e allenatore chiedessero di lasciare il pallone a Thauvin. Fa discutere proprio l'episodio in sé, con il contatto tra il braccio di Jean e il volto di Lovric che a molti è sembrato molto lieve e non tale da meritare il rigore.