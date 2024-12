A Verona insulti razzisti per Maignan: la FIGC acquisisce audio e immagini

Gli ispettori della Federazione non hanno intercettato gli insulti pronunciati contro il portiere rossonero che lui stesso ha segnalato all'arbitro

Insulti razzisti a Mike Maignan venerdì sera, al termine della gara tra Verona e Milan. La Procura federale acquisirà gli audio e i video delle tribune dello stadio Bentegodi per capire se sarà possibile identificare i responsabili degli epiteti a sfondo razzista pronunciati nei confronti del portiere rossonero. Proprio lui aveva denunciato la cosa all'arbitro Marinelli. Non è invece stato ravvisato nulla da parte degli ispettori della FIGC presenti a bordo campo. Per questo verranno impiegate le immagini e gli audio.