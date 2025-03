Maltempo, Fratelli d’Italia: “Sindaco valuti rinvio di Fiorentina-Juve”

Firenze sta fronteggiando l'emergenza maltempo. Tra gli impianti colpiti, non è stato risparmiato il Viola Park, dove diversi campi sono stati sommersi dall'acqua e risultano impraticabili. Resta alta l'allerta in città dove nelle prossime ore è attesa la piena del fiume Arno. Per questo fino a domani sono state chiuse scuole, parchi, mercati.