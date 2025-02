L'Inter attacca con sei uomini, due attaccanti due quinti e i due interni di centrocampo, l' unica in Italia a proporsi con tanti giocatori. Per il Napoli è meglio trovare una squadra che attacca piuttosto che una che si arrocca in difesa. C'è da capire se l'Inter deciderà di condurre una partita tattica.

L'Inter è stata molto fragile difensivamente Nella prima parte di campionato, nelle ultime dieci è diventata via via più solida. Prima concedeva molto spazio agli avversari, oggi non è più quell' inter e viene a Napoli Con 2 risultati positivi su 3. Pensando a Conte non c'è da sottovalutare la strategia che l'allenatore potrebbe mettere in campo anche guardando le ultime gare in calendario che vede il Napoli favoriti, pensando quindi a non perdere, innanzitutto"