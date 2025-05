Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, è tornato su Inter-Verona di ieri sera, ribadendo che agli scaligeri manca un rosso per doppia ammonizione a Duda, graziato dall'arbitro Manganiello. Questo il punto di vista dell'ex arbitro:

"Manca una seconda ammonizione per Duda, con l'Inter che era partita in contropiede con Frattesi. Manganiello ha fatto bene a dare il vantaggio all'Inter, ma avrebbe poi dovuto espellerlo ad azione conclusa. Cosa che non ha fatto, dando l'opportunità a Zanetti di toglierlo dal campo dopo 30 secondi".