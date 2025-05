Terza vittoria di fila per il Milan che sale a 60 punti, a -3 dalla zona Champions che però resta quasi impossibile. Il Bologna resta fermo a quota 62 e vede anche lei sfumare le chance d'Europa che conta, in attesa di Atalanta-Roma e Lazio-Juve. Milan e Bologna si sfideranno nuovamente mercoledì a Roma per la finale di Coppa Italia.