Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match con l'Empoli: "I cambi e la gestione della partita? Ho rischiato perché volevo vincere, pareggiare in un club come il Milan è come perdere. Siamo stati più forti, pur avendo rispetto dell'Empoli e del suo gioco.

Gimenez? E' un giocatore di qualità, lo seguivo dai tempi del Porto. Lui, Joao Felix, Walker danno qualità alla squadra. Serve anche sacrificio da parte loro per uscire dalla comfort zone e lavorare per il bene della squadra. Questi dettagli portano un giocatore a un livello superiore. Sono tutti bravi quando abbiamo la palla, ma c'è anche un lavoro da fare quando non abbiamo la palla e riguarda tutti, non solo la difesa. Se lavoriamo tutti, ci divertiamo di più e vinciamo più partite. Questo è il mio pensiero".