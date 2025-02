Non è per niente facile. Tutti i giorni si parla della mia situazione e non è giusto, non sono arrivato qui dal nulla. Ho già affrontato cinque squadre italiane diverse quando non ero qui. Ho affrontato Pioli e Sarri e ho superato il turno, allenando una squadra di più basso livello, ho perso solo contro l'Inter che poi è arrivata in finale con il City.

Vedo tanta gente parlare della mia situazione, ma è semplice: basta mi dicano che non servo più e vado via. Non voglio neanche un euro in più. Voglio tranquillizzare la gente, si divertono tutti i giorni a parlare di me. Ho quasi 100 partite di Champions, ho vinto 13 trofei e tutti i giorni si divertono a parlare di me. Ho famiglia, gente vicino a me che vede cattiverie non giuste sul mio conto".