Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese: Modric titolare
Tutto pronto per l'esordio in campionato di Milan e Cremonese che si affrontano a San Siro alle 20.45
Ecco le formazioni ufficiali del match del Meazza.
AC MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez; Jashari, Musah, Ricci; Chukwueze. All.: Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola; Bondo, Castagnetti, Lordkipanidze, Payero; De Luca, Sanabria. All.: Nicola.
Arbitro: Collu di Cagliari.
