Il tifo organizzato rossonero non sarà a San Siro per sostenere la squadra nel match che sa di ultima spiaggia contro i biancocelesti

C'è aria pesante attorno al Milan. I risultati dell'ultimo periodo sono perfettamente coerenti con una stagione che ha preso il piglio sbagliato fin dall'alba. E nemmeno l'importantissimo mercato di gennaio è riuscito a invertire una rotta che sembra destinata a schiantare i rossoneri contro il muro della mancata qualificazione alla prossima Champions League. Per questo i tifosi continuano a puntare il dito contro tutte le componenti, partendo dalla proprietà. La contestazione oggi prenderà però una forma diversa. Lo ricorda Libero in edicola stamattina. Si legge infatti:

"È forte la contestazione della Curva Sud del Milan che annuncia di voler disertare lo stadio oggi contro la Lazio (ore 20.45, diretta Dazn) per il primo quarto di gioco. Nel post dei tifosi rossoneri si criticano le scelte della proprietà «totalmente invisibile» e che «ha scelto di cancellare una figura chiave come il ds, affidando l’immagine del Milan a collaboratori che si sono contraddistinti unicamente per travestimenti o interviste che vanno oltre il ridicolo», auspicando, infine, un reset societario.