Ruben Loftus-Cheek spera di vivere la stagione che sta per cominciare come quella del riscatto. Lo spilungone inglese, reduce da un'annata particolarmente al di sotto delle aspettative, crede di potersi rilanciare al Milan sotto la nuova guida tecnica. Ne ha parlato ai microfoni di Repubblica: «Allegri ha creato una sana competizione fra noi giocatori. Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene, e questo è buono. Allegri è un grande allenatore e una persona fantastica. Sa creare una bella atmosfera. E una grande atmosfera crea una grande squadra».

«Fisicamente potrà aiutarci. Avremo tempo per recuperare e per lavorare duramente durante la settimana, fra una partita e l’altra. Per me fisicamente, dopo quello che ho passato nell’ultima stagione, sarà prezioso. Dobbiamo continuare a lavorare e vedere dove possiamo arrivare. Di certo c’è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa.