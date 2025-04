Geoffrey Moncada, responsabile dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra i rossoneri e l'Udinese in programma alle 20:45 ad aprire il turno di Serie A. Qui le sue considerazioni su alcuni temi d'attualità in casa rossonera:

"Penso che la partita di stasera è più importante del rinnovo di Maignan, di quello io parlo tutti i giorni con lui e non ci sono problemi. Jovic e Abaham? Abbiamo bisogno di tutti, non ci basta un solo attaccante. Reijnders? Rimarrà al 100%, è già arrivato a un livello top ed è in un top club come il Milan. Lucca piace? Abbiamo già il nostro Luka (Jovic, ndr)".