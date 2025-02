Altra cocente delusione per il Milan di Sergio Conceicao, che cade anche all'Olimpico Grande Torino contro il Toro di Vanoli. I rossonero vanno in vantaggio nel corso del primo tempo con una clamorosa autorete di Thiaw, causata da un rilancio maldestro di Maignan, che calcia addosso al compagno di squadra.

Al 32', Milinkovic-Savic para alla grande un rigore a Pulisic e mantiene i granata in vantaggio. La partita si trascina così fino a un quarto d'ora circa dalla fine, quando Reijnders dà speranza al diavolo con la rete del pareggio. Ma nemmeno il tempo di rimettere la palla in gioco che, sugli sviluppi di un calcio piazzato in trequarti, Gineitis calcia di sinistro e non lascia scampo a Maignan.