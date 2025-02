Zlatan Ibrahimovic, prima del calcio d'inizio di Milan-Verona, ha parlato del momento dei rossoneri e dell'impegno di serata. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: "Ogni partita è come una finale, tutte le partite contano. Oggi dobbiamo pensare solo alla gara di oggi, a martedì manca ancora qualche giorno. La partita col Verona è importantissima. Prima del fischio d'inizio ti aspetti una partita positiva da tutti, poi ogni partita vive sugli episodi. Se prendi gol dopo 3 minuti, poi è tutto in salita, ma in Champions manca ancora il ritorno e siamo fiduciosi".

"Theo e Leao? Mi aspetto tanto da tutti, sono giocatori del Milan e devono offrire prestazioni da Milan. Le scelte le fa l'allenatore, noi non entriamo in certe scelte. Abbiamo tante partite, giochiamo ogni tre giorni, serve equilibrio in campo e gambe fresche per giocare. Poi le scelte le prende l'allenatore".