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Il Napoli batte 3-0 il Frosinone al Maradona nell'anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A, agganciando la squadra di Alvini a quota dieci in classifica.

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Due le reti nel primo tempo, con un rigore di De Bruyne al 29' (dopo un tentativo di Hojlund parato da Palmisani ma fatto ribattere perché il portiere ciociaro aveva i piedi oltre la linea di porta al momento del calcio) e con una rete di Lang al 32'. Nel recupero del secondo tempo, poi, il terzo gol di De Bruyne, sotto porta.