Il Napoli batte 3-0 il Frosinone al Maradona nell'anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A
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Il Napoli batte 3-0 il Frosinone al Maradona nell'anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A, agganciando la squadra di Alvini a quota dieci in classifica.
Due le reti nel primo tempo, con un rigore di De Bruyne al 29' (dopo un tentativo di Hojlund parato da Palmisani ma fatto ribattere perché il portiere ciociaro aveva i piedi oltre la linea di porta al momento del calcio) e con una rete di Lang al 32'. Nel recupero del secondo tempo, poi, il terzo gol di De Bruyne, sotto porta.
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