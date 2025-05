"La squadra è scesa in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione al match di venerdì sera allo stadio “Maradona” di Napoli. La seduta dei rossoblù è cominciata con una prima parte dedicata ad attivazione ed esercitazioni atletiche. A seguire serie di lavori tecnici ed una partita giocata su campo ridotto. Out Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo”.