Antonio Conte non ha preso parte oggi all'allenamento del Napoli a Castel Volturno. Il motivo? Lo ha spiegato il club azzurro in una nota ufficiale, fugando qualsiasi dubbio e speculazione. Si legge infatti sul comunicato condiviso via social:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Napoli, Conte assente all’allenamento: la nota del club spiega il motivo
serie a
Napoli, Conte assente all’allenamento: la nota del club spiega il motivo
L'allenatore ha saltato la seduta di questo pomeriggio: il club azzurro ha chiarito la questione in una nota
"Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.
Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA