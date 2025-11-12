FC Inter 1908
Napoli, Conte assente all’allenamento: la nota del club spiega il motivo

L'allenatore ha saltato la seduta di questo pomeriggio: il club azzurro ha chiarito la questione in una nota
Daniele Vitiello
Antonio Conte non ha preso parte oggi all'allenamento del Napoli a Castel Volturno. Il motivo? Lo ha spiegato il club azzurro in una nota ufficiale, fugando qualsiasi dubbio e speculazione. Si legge infatti sul comunicato condiviso via social:

"Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.

Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".

