Un modo per disturbare la squadra di Nicola che domani sera arriva alla partita contro la formazione di Conte con una rosa che non è la solita. Se si era già parlato dell'assenza di Caprile e Luvumbo con Mina non al meglio, quest'oggi si è saputo che l'allenatore rossoblù non ha convocato neanche Pavoletti, fermato in attesa di accertamenti per un risentimento al ginocchio e Filici per un problema al flessore. E sono stati convocati quattro Primavera che dormiranno poco come i loro compagni.