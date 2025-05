Tutto pronto in barba alla scaramanzia per un campionato più che ipotecato a circa 90' dalla fine delle ostilità

A Napoli già si prepara la festa scudetto. In caso di successo due bus scoperti con la squadra a bordo percorreranno il lungomare Caracciolo. Il tratto, di circa 2,5 chilometri, sarà transennato e verranno posizionati quattro maxischermi nelle aree limitrofe per mostrare la sfilata a coloro che non riuscissero a raggiungere il lungomare.

Sono alcuni degli elementi della delibera approvata dalla Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, per l'organizzazione dei festeggiamenti insieme alla società Calcio Napoli. Il Comune ha stanziato in proposito 500mila euro. Serviranno anche per allestire i tre già annunciati maxischermi per assistere al match con il Cagliari, posizionati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.