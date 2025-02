Ancora un turno di campionato, poi sarà Napoli-Inter. Le due squadre si sfideranno al Maradona per contendersi la vetta della classifica tra meno di due settimane, per cui la lunga vigilia è già iniziata e ogni aspetto va tenuto in considerazione. Come quello che riguarda i diffidati, ad esempio. In casa nerazzurra sono tre: Bastoni, Mkhitaryan e Barella. Saranno impiegati con il Genoa? Rimane ancora da capire. Anche Antonio Conte ha il suo diffidato, come sottolinea la Gazzetta dello Sport:

"Anguissa è un pilastro del Napoli, le ha giocate tutte, non ha nessuna intenzione di saltare l’Inter e, per Conte, neppure di negargli la sfida di Como, domenica prossima alle 12.30, in cui ad ogni contrasto i mille tifosi partenopei tratterranno il fiato: è una partita come le altre, con le identiche dinamiche delle altre, con punti “pesanti” e difficoltà prevedibili e ad Anguissa non rinuncerebbe nessuno, men che meno Conte, che all’Olimpico ha tenuto il camerunense in campo per tutti i 90’, (giustamente) incurante dell’ammonizione rimediata al 35’ del primo tempo.