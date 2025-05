Sky – Napoli-Inter, i piani ‘logistici’ per l’ultima giornata

La squadra di Conte e quella di Inzaghi giocheranno l'ultima di campionato: azzurri al Maradona contro il Cagliari, i nerazzurri andranno in trasferta a Como

"Il piano di Antonio Conte è vincere lo scudetto", così l'inviato . Allenamento ancora in corso, alle 14.30 le parole dell'allenatore azzurro, squadra libera fino alle 19.30 poi ritiro a Pozzuoli. Domattina rifinitura a Castel Volturno e poi di nuovo pranzo e ritiro, fino all'ora della partita contro il Cagliari al Maradona, la squadra napoletana. Preoccupazione, attenzione, ma una grande voglia di vivere questo momento, ha spiegato l'inviato di Skysport, Massimo Ugolini.

Il piano dell'Inter

L'Inter di Inzaghi si allena ad Appiano Gentile questo pomeriggio dalle 16.30 e poi resterà in ritiro nel centro sportivo nerazzurro, a poca distanza da Como, dove domani sera giocherà l'ultima partita di campionato della stagione. Domattina risveglio e rifinitura nel ritiro fino alla partenza per lo stadio per la gara delle 20.45.