Le parole del difensore brasiliano ex Inter rimasto in azzurro anche quest'anno agli ordini di Antonio Conte

"Prima parte di ritiro finita. Fatica, sudore e zero scuse. Sappiamo che nessuno ci regala niente, e proprio per questo ce lo andiamo a prendere con il lavoro, ogni singolo giorno. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni: la vostra presenza si sente. Non è che l'inizio. Forza Napoli", ha scritto il brasiliano.