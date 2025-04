Napoli, Manna: “Lottiamo per un sogno. Oggi pronti anche a partita sporca”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con l'Empoli. Qui le sue considerazioni: "Le stagioni sono sempre lunghe e complicate, tutto è ciclico e bisogna essere bravi a uscire dai momenti di difficoltà. Stiamo facendo un percorso importante, che ci sta facendo lottare per un sogno. Dobbiamo stare tranquilli, senza sovraccaricarci di tensione e negatività, ma rimanere concentrati sull'obiettivo quotidiano che è il lavoro.

Pressione positiva? Noi dobbiamo essere orgogliosi, lo abbiamo detto più volte. Siamo partiti da lontano, costruendo una squadra che è all'anno zero. Dobbiamo vedere tutto con estrema positività. Chiaro che ora siamo in una posizione che ci permette di sognare, ma dobbiamo vivere con spensieratezza, gioia ed entusiasmo. Dobbiamo vivere la pressione con gioia, con voglia di combattere. Oggi conosciamo le difficoltà che ci saranno contro l'Empoli, dobbiamo essere pronti anche a fare una partita sporca per vincere.