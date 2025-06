Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio ha parlato del mercato del Napoli. Nel focus spazio anche per un nome che è sul taccuino sia di Manna che di Piero Ausilio per l'Inter: "Il Napoli sta provando a prendere un centrale di difesa, un vice Di Lorenzo, due esterni d'attacco, una mezzala ed una prima punta. Juanlu è la prima scelta per il ruolo di vice Di Lorenzo, Manna è andato a Siviglia, ponendo le basi.

Ndoye si avvicina alla chiusura per il Napoli, Lookman è il grande sogno, mentre Lucca lo vuole anche l'Inter quindi è un po' congelato. L'agente di Zaccagni ha detto ieri che la Lazio non lo vende. Mi permetto di aggiungere con malizia una piccola cosa: non lo vendono per ora. Se il Napoli piazzerà il doppio colpo Lookman-Ndoye, è evidente che non andrà più su Zaccagni".