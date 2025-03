Antonio Conte, alla vigilia di Napoli-Milan, ha parlato anche delle insidie che si nascondo per la sua squadra dietro l'impegno di campionato con i rossoneri che si giocherà dopo Inter-Udinese. Qui le sue considerazioni in conferenza stampa: "Idee chiare sul Milan? Sarebbe un problema non avere le idee chiare a 24 ore dalla gara. Le idee sono molto chiare e le idee da attuare me le dà il campo, ciò che vedo, sono molto chiare. La felicità di aver recuperato uno come Neres, un po' di disappunto che Anguissa sia tornato con qualche problemino, per aver perso Spinazzola, ma noi abbiamo affrontato ogni situazione col petto in fuori.