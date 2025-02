Gli azzurri vanno sotto a causa di un clamoroso autogol di Rrahmani, che effettua un retropassaggio verso Meret, che però è fuori dallo specchio della porta e pertanto non riesce a recuperare il pallone, che finisce in rete. Ma il Napoli riesce comunque a reagire e agguanta il pareggio al quarto d'ora con Raspadori. Nella ripresa, la partita resta combattuta, ma al 77' Nico Paz (altra grande partita per l'argentino seguito dall'Inter) serve un ottimo servito a Diao, che sgancia un gran destro che non lascia scampo al portiere avversario.