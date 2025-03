Come mai l'arbitro di Inter-Monza non ha subito indicato il centro del campo sull'episodio che ha portato al 3-2 per la squadra di Simone Inzaghi? Se lo sono chiesti in diversi, alcuni arrivando a ipotizzare un malfunzionamento dell'orologio collegato ai sensori della goal line technology. Dino Tommasi, ex fischietto e ora uno dei vertici del mondo arbitrale, ha chiarito invece la questione nel corso della rubrica 'Open Var' su DAZN.