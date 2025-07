Matteo Politano, calciatore del Napoli ed ex Inter, nel terzo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Napoli-Cagliari? È stata una partita indescrivibile, una gioia immensa. L'avevamo vissuta due anni prima, ma l'anno scorso è stato un campionato lunghissimo e combattuto: siamo riusciti a raggiungere un risultato per noi e per la nostra città che resterà nella storia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e speriamo che anche quest'anno riusciremo a cavalcare quest'onda. Per me è stato un anno duro, pieno di sacrifici: sono contento di com'è andata la stagione, sono cresciuto tantissimo su tanti aspetti.