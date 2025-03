E' un altro Ionut Radu. Il portiere spaurito e pasticcione che nel 2022 risultava decisivo in negativo nella corsa scudetto dell'Inter in favore del Milan, oggi è un calciatore diverso, padrone di sé e fondamentale nell'altro senso.

Ingaggiato dal Venezia a gennaio per sopperire all'assenza di un altro ex interista come Filip Stankovic, Radu anche oggi contro il Napoli ha sfoggiato una prestazione sontuosa, che gli è valsa il terzo premio consecutivo di MVP del match. Anche contro l'Atalanta il premio era andato a lui, nella partita di Bergamo in cui le sue parate avevano fermato la squadra di Gasperini e tolto due punti alla dea contro Napoli e, appunto, Inter nella corsa al tricolore.