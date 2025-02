A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Rastelli , ex allenatore del Cagliari ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Como. Rastelli ha parlato anche del rendimento di Romelu Lukaku che tra dieci giorni affronterà la sua ex squadra:

"L’errore che facciamo è pensare ancora al Lukaku dell’Inter, quello che si trascinava dietro tre o quattro giocatori e portava palla fino in porta. Ma quel Lukaku aveva cinque anni di meno. Ora dobbiamo apprezzare il giocatore attuale, che si mette completamente a disposizione della squadra e lavora molto per i compagni. È tra i migliori assist-man della squadra e, quando ha l’occasione, segna. Non ha più l’esplosività di un tempo, ma con intelligenza sta mettendo a disposizione del gruppo ciò che può dare in questo momento. Non è più il bomber devastante di qualche anno fa, ma resta indispensabile per questa squadra."