Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione Nicola Zalewski non potrà essere schierato dall'Inter nella sfida del Franchi. Allo stesso modo, la Fiorentina non avrà a disposizione i nuovi acquisti: Pablo Marì, Michael Folorunsho, Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Tutti questi giocatori potranno invece tranquillamente scendere in campo in Inter-Fiorentina di lunedì.

Le avvertenze sono le seguenti:

I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente. Al minuto 16' di Fiorentina-Inter non erano state effettuate sostituzioni.

I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione. Non ci sono stati giocatori espulsi in Fiorentina-Inter dell'1 dicembre.

I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta. Non c'erano giocatori squalificati per la partita di dicembre. Inoltre: Denzel Dumfries, che è sceso in campo da diffidato contro il Milan e ha rimediato un cartellino giallo, potrà scendere in campo in Fiorentina-Inter di giovedì, mentre risulterà squalificato per Inter-Fiorentina di lunedì 10 febbraio. La stessa situazione è valida per Pietro Comuzzo: il difensore della Fiorentina sarà schierabile in Fiorentina-Inter, mentre risulterà squalificato per il match della 24ª giornata di Serie A.

Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione. Al momento dell'interruzione non erano stati presi provvedimenti disciplinari. I giocatori attualmente diffidati (Bastoni per l'Inter; Gosens e Mandragora per la Fiorentina) in caso di ammonizione salteranno Inter-Fiorentina di lunedì.

Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. Nessuna squadra aveva effettuato sostituzioni, quindi sia Fiorentina che Inter avranno a disposizione cinque cambi.