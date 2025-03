In casa rossonera problemi non solo in campo con la classifica che non sorride per nulla: il clima di incertezza parte dalla società

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 20:02)

Mentre l'Inter lavora nel segno della continuità, immaginando il futuro con lo stesso assetto fuori dal campo di oggi, al Milan studiano l'ennesima rivoluzione. Paratici il favorito per ricoprire dal prossimo anno la carica di direttore sportivo, con Tare e D'Amico ancora in corsa, ma in questo momento è difficile pensare si possa scegliere in fretta. Il motivo? La lotta interna tra le due anime che di sicuro non fa bene al club. Furlani da un lato, Ibrahimovic dall'altro. Chi la spunterà? Sembra un gioco.

Lo sottolinea anche Repubblica in edicola stamattina: "Il gioco del trono rossonero è ancora aperto. Una partita a scacchi con in palio la guida del Milan, che inevitabilmente genera confusione. Ibrahimovic ha tentato una sorta di colpo di stato provando a scegliere il direttore sportivo, Furlani è volato a New York da Cardinale e si è rimesso al centro del villaggio. È lui oggi l’uomo forte, quello a cui spetta l’ultima parola. Zlatan si è defilato, complice anche una brutta influenza, ma vuole restare a galla. Tra oggi e domani dovrebbe farsi vedere a Milanello (dove ieri è stato Furlani). Assente da due settimane, ultima apparizione in pubblico a Lecce, lo svedese viaggerà con la squadra a Napoli, dove potrebbe tornare a parlare: in tv non interviene da Milan-Feyenoord del 18 febbraio".