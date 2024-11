"Niente cartellino giallo per Mateo Retegui, nonostante l’attaccante dell’Atalanta si sia tolto la maglia per esultare dopo il gol del 3-0 che ha di fatto chiuso la sfida di domenica in casa del Napoli. Nel referto redatto dall’arbitro Doveri, infatti, non è comparsa l’ammonizione per il centravanti italo-argentino, tanto che non compare il suo nome nell’elenco dei sanzionati pubblicati oggi dal Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea", si legge.