In una nota gli avvocati del presidente del Napoli hanno spiegato che il club e il presidente sono estranei ai fatti contestati dalla Procura di Roma in merito al falso in bilancio

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2025 (modifica il 19 febbraio 2025 | 19:16)

Per falso in bilancio negli anni dal 2019 al 2021, la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis e del Napoli. I legali Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada in una nota hanno fatto sapere che i loro assistiti "sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021".