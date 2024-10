Bologna-Milan non si giocherà per il momento. La gara, in programma sabato prossimo alle 18, sarà poi recuperata più avanti per decisione del sindaco della città, tenuto conto del parere del questore e del prefetto, per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio dopo l'alluvione di sabato.