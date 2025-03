Otto gare in 24 giorni disegnano il futuro laborioso dell'Inter, che troverà un Bayern decimato dagli infortuni in Champions, un Milan problematico in Coppa Italia, mentre il fine stagione promette un mondiale per club da nababbi. In mezzo ci sono le ultime nove giornate di una serie A che appare in discesa. Mancano Lautaro e Dumfries, recupera Dimarco, scalda i motori Arnautovic. La ricca rosa di Inzaghi è in grado di venire a capo della resistenza dell'ottima Udinese che Runjaic, con le giocate di Thauvin e i gol di Lucca, sta conducendo appena sotto le nove big.

Si gioca molto il Napoli di Conte, frenato da 6 punti in cinque gare. Serviranno la tempra di Lukaku e i gol di Raspadori per mettere in riga un Milan in chiaroscuro: Abraham farà coppia con un Leao ormai sotto esame, ma Conceicao conta molto sui più continui Pulisic e Reijnders. Gasperini vuole lasciare l'Atalanta in bellezza, ma per ora sembra più concentrato sul tenere il terzo posto che dare l'assalto ai primi due. A Firenze sono squalificati il tecnico ed Ederson, mancherà Retegui per cui Lookman dovrebbe essere affiancato da DeKetelaere e Brescianini, con Pasalic in regia. La Fiorentina di Palladino ha recuperato smalto, presenta un Kean maturo e prolifico, con Gudmundsson avviato alla migliore forma.

E' l'ora dei bilanci amari per la Juve, che fa fuori Thiago Motta, si interroga sul lavoro di Paratici, recluta l'ex bandiera Igor Tudor che rispolvera Vlahovic, che sara' schierato con Kolo Muani e Yildiz. Basilari i tre punti e un approccio deciso contro il Genoa, per ripartire alla caccia del basilare quarto posto e prevenire una possibile contestazione dei tifosi dopo gli ultimi tracolli. Il Bologna di Italiano, meritatamente quarto e che farà a meno di Castro, prova a mettere in fila la quinta vittoria contro il Venezia che per alimentare la speranza di salvarsi deve cominciare a vincere, dopo quattro pari consecutivi. Cerca il settimo successo di fila la Roma di Ranieri (che ha escluso l'arrivo in panchina di Gasperini) contro gli altri giallorossi del Lecce, in crisi di risultati.

L'operazione di Dybala toglie un'arma importante al tecnico che si affiderà a Soulè, Pellegrini e Shomurodov. Dopo il tracollo di Bologna la Lazio cerca il riscatto contro il Torino di Adams, Elmas e Vlasic. Mancherà Castellanos, per cui toccherà a capitan Zaccagni suonare la carica. Como e Verona hanno l'occasione ghiotta di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione se vinceranno gli incontri in casa con il deludente Empoli e l'alterno Parma. I lombardi di Fabregas dovranno fare a meno del talento di Nico Paz, reduce dal travolgente successo dell'Argentina sul Brasile.

Più complicato il compito del Verona, che riceve un Parma in difficoltà nonostante il buon approccio di Chivu in panchina. Anche per il Cagliari, che ha raggranellato solo un punto in quattro partite (e ricorderà Gigi Riva con una coreografia speciale), c'è la possibilità di avvicinare la zona salvezza: affronta infatti in casa il demoralizzato Monza che, dopo un mercato invernale di cessioni pesanti, sembra ormai rassegnato alla retrocessione.

