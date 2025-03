Alla Roma basta Dovbyk: Cagliari KO, sesta vittoria di fila per Ranieri

Grazie al decimo gol in campionato di Artem Dovbyk, la Roma vince contro il Cagliari e raccoglie la sesta vittoria di fila in campionato.

La squadra di Ranieri sblocca il match al 62' grazie all'attaccante ucraino, bravo a ribadire in rete un pallone sporcato da Deiola sugli sviluppi di un corner. Per la Roma piccolo campanello d'allarme perché Dybala, subentrato al 64' a Soule, si è fermato per un problema fisico alla gamba sinistra, chiedendo il cambio al 76'. Ranieri lo ha così sostituito per Pisilli con l'argentino in lacrime in panchina.