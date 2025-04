La Roma batte il Verona 1-0 nella sfida valida per la 33ª giornata di Serie A, confermandosi pienamente in corsa per un posto in Champions League. La partita si è disputata allo Stadio Olimpico, con i giallorossi che si sono portati in vantaggio già al 4’ grazie a un gol di Shomurodov, schierato titolare da Ranieri al posto di Dovbyk. L’azione del gol nasce da un lancio preciso di Cristante per Soulé, bravo a liberarsi sulla destra e servire l’assist vincente per l’attaccante uzbeko.