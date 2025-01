Per la prima volta in questa stagione, la Roma vince una partita in trasferta. I giallorossi ottengono tre punti a Udine

Per la prima volta in questa stagione, la Roma vince una partita in trasferta. I giallorossi di Ranieri, reduci da una sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, vincono infatti sul campo dell'Udinese per 2-1 in rimonta.