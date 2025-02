Serie A, Anguissa miglior giocatore di gennaio: battuti Dumfries e Lautaro

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 19ª alla 22ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“In questa stagione Frank Anguissa si sta esprimendo con continuità su livelli altissimi - ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -, confermandosi uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale. Forza fisica, recuperi difensivi e tempi d’inserimento ne fanno uno dei cardini del Napoli primo in classifica e perfetto prototipo del calciatore box to box, che nel mese di gennaio ha inoltre nobilitato le sue prestazioni con 2 gol e 2 assist, superando il suo record in carriera di reti in un singolo campionato e conquistando il suo primo titolo di EA SPORTS FC Player Of The Month”.