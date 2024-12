Sconfitta incredibile per la Roma, che perde 2-0 sul campo del Como. I giallorossi di Ranieri, che sembravano in ripresa dopo il successo contro il Lecce in campionato e il Braga in Europa League, crollano in pieno recupero, con i ragazzi di Fabregas che puniscono i capitolini con le reti di Gabrielloni al 93' e di Nico Paz al 97'.