Le combinazioni necessarie sono complesse in vista dell’ultima giornata: il Napoli affronterà in casa il Cagliari, già matematicamente salvo, mentre l’Inter giocherà in trasferta contro il Como. Entrambe le partite della 38esima giornata sono in programma per venerdì sera, serata decisiva per determinare se il titolo andrà alla squadra di Conte o a quella di Inzaghi. Il Napoli ha il vantaggio di giocare in casa contro un avversario privo di obiettivi, mentre l’Inter, oltre a inseguire in classifica, potrebbe avere la mente già rivolta alla finale di Champions League contro il PSG, in calendario per il 31 maggio.