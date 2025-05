Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, a margine della presentazione del Festival della Serie A in programma a Parma il 6, 7 e 8 giugno. Qui le sue considerazioni raccolte da Fcinter1908.it: "Come mai il calendario sarà svelato così presto? Cerchiamo sempre di lavorare sulla programmazione, anticipando elementi che consentiranno a tifosi e squadre di pianificare le trasferte. Abbiamo voluto rendere pubblico un evento a cui prima partecipavano soltanto i presidenti. Incrociare tutti i vincoli è sempre complesso, abbiamo fatto uno sforzo per inserirlo come una gemma all'interno di questo contesto".

Spareggio scudetto? "Siamo a 180' dalla fine della stagione, una stagione fenomenale. Tutto è ancora in bilico, siamo concentrati su ciò che verrà. E' una possibilità lo spareggio, onestamente remota. Verrà programmato anche quello. Finale di Champions? L'Italia è tornata ai vertici del calcio europeo con continuità nel corso delle ultime stagioni. L'Inter è in finale quest'anno, faccio il mio in bocca al lupo a Inzaghi, Marotta e ai suoi ragazzi. Non si giocherà a Milano lo spareggio eventuale? Non possiamo escludere nulla. Esistono delle regole, cercheremo di rispettarle. Ci saranno considerazioni anche di ordine pubblico. Un'ipotesi di questo genere, capitata forse una volta nel corso degli ultimi 100 anni, presuppone riflessioni di carattere operativo che verranno fatte credo lunedì mattina".