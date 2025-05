La matematica dice che lo spareggio scudetto tra Napoli e Inter in questo momento è ancora possibile. Magari i risultati del prossimo turno di Serie A chiariranno ulteriormente la questione, ma per il momento è ipotesi assolutamente da tenere in considerazione. Anche su questo criterio bisognerà ragionare quando ci sarà da decidere orari e date dell'ultimo turno. Ma un focus a parte lo merita l'eventuale sede della gara. Perché potrebbe arrivare a sorpresa una deroga al regolamento, come spiega anche il Corriere dello Sport: