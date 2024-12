Si apre con due vittorie di misura, entrambe per 2-1, il programma della diciottesima giornata di campionato. Successo esterno per il Genoa, che va a vincere sul campo dell'Empoli: gli uomini di Vieira passano in vantaggio a inizio ripresa con Badelj, poi raddoppiano con Ekuban. Sebastiano Esposito è il protagonista in positivo e in negativo per i padroni di casa: prima sbaglia un calcio di rigore sullo 0-1, poi segna la rete della speranza con un bel colpo di testa.