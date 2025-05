I padroni di casa passano in vantaggio con Vitinha, ma i rossoneri reagiscono e riescono a conquistare i 3 punti

La trentacinquesima giornata di Serie A si è chiusa con il successo esterno del Milan, che vince in rimonta sul campo del Genoa con il punteggio di 1-2. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 (fondamentali le parate di Maignan che salvano i rossoneri), la partita si accende nella ripresa: Vitinha porta in vantaggio i padroni di casa, ma subito dopo sale in cattedra Rafa Leao. Il portoghese, entrato dalla panchina, nel giro di 2 minuti segna la rete del provvisorio pareggio e propizia l'autorete di Frendrup che regala il sorpasso milanista.