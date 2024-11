Due le gare del lunedì alle 18:30 valevoli per l'undicesima giornata di Serie A. Torna a vincere il Genoa, che batte in trasferta il Parma e scavalca in un colpo solo Monza, Venezia e Lecce: 0-1 il risultato finale, decide il gol al minuto 80 di Pinamonti. Da segnalare nel finale l'esordio in maglia rossoblu di Mario Balotelli.